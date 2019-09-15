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رياضة

صربيا وسويسرا ممنوعتان.. اتحاد الكرة يفاوض حكاما أوروبيين لمباراة السوبر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:35 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور اليوم الأحد، إجراء اتصالات مع الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب.

وأكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، أن الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام بأنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم المناسب والإعلان عنه في وقت مناسب.

وأشار جمال الغندور إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك، حيث تم الاتفاق بين لجنة الحكام ومجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدوري حكام مصريون فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معا فسوف يقوم بإدارتها حكام أجانب.

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