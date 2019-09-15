بمكون واحد .. وصفة مذهلة لعلاج تساقط الشعر

تعد مشكلة تساقط الشعر من أكثر المشكلات انتشارا بين السيدات والفتيات على حد سواء وللأسف الشعر الضعيف المتقصف من أكثر الأشياء التى تفسد إطلالة وجمال المرأة.
قدم موقع " boldsky" طريقة عمل وصفة سهلة وسريعة وبمكون طبيعى واحد فقط لعلاج تساقط الشعر والتقصف ويحفز نمو الشعر الصحى.
مكونات علاج الشعر :
زيت الأفوكادو (حسب الحاجة)
طريقة استعمال علاج الشعر:
- خذى بعض زيت الأفوكادو في يديكى. وابدأى فى تدليك الزيت بلطف على فروة الرأس.
- اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه في وقت لاحق .
قدم موقع " boldsky" طريقة عمل وصفة سهلة وسريعة وبمكون طبيعى واحد فقط لعلاج تساقط الشعر والتقصف ويحفز نمو الشعر الصحى.
مكونات علاج الشعر :
زيت الأفوكادو (حسب الحاجة)
طريقة استعمال علاج الشعر:
- خذى بعض زيت الأفوكادو في يديكى. وابدأى فى تدليك الزيت بلطف على فروة الرأس.
- اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه في وقت لاحق .