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أخبار العالم

بوعسكر: إقبال متواضع للتصويت في انتخابات رئاسة تونس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:53 م
الناخبون التونسيون
الناخبون التونسيون أمام أحد مراكز الاقتراع
أحمد قاسم
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية التونسية، فاروق بوعسكر، اليوم الأحد، عن أن نسبة إقبال الناخبين التونسيين على مكاتب الاقتراع في الداخل خلال الانتخابات الرئاسية بلغت 16.3% من جملة الناخبين المسجلين الذي يتجاوز عددهم 7 ملايين مسجل.

وقال بوعسكر في تصريحات لوكالة "سبوتنك" الإخبارية "أعلى نسبة إقبال على مكاتب الاقتراع كانت بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 جنوب شرقي البلاد في حين تم تسجيل أقل نسبة إقبال في دائرة باحة شمال غربي البلاد حيث لم تتجاوز النسبة 4.97%". 

ودعا نائب رئيس هيئة الانتخابات الناخبين للتوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع في الساعات المقبلة لممارسة حقهم في التصويت قبل غلق مراكز الاقتراع بكافة المحافظات في حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

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