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أخبار البلد

بعد ظهورها مع منى الشاذلي .. ابنة أصالة تتعرض لوعكة صحية.. شاهد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:53 م
اصالة وابنتها شام
اصالة وابنتها شام الذهبي
مصطفى كرم
تعرضت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة لوعكة صحية بعد آخر ظهور لها ببرنامج معكم منى الشاذلي.

ونشرت شام الذهبي صورة لها عبر خاصية "story" بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ملقاة على كرسي وبيدها محلول طبي.

وظهر شام الذهبي مع والدتها الفنانة أصالة في برنامج معكم مني الشاذلي مع الإعلامية مني الشاذلي للحديث عن تعليمها ومنحتها بجامعة كامبريدج.

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