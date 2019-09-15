انتخابات تونس.. المرشح المحتجز نبيل القروي يصل جولة الإعادة

وقال حاتم مليكي المتحدث باسم القروي إن التونسيين قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير. مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب، مؤكدا تأهل القروي لجولة الإعادة.

فيما أوضح بفون أنه من غير الممكن بالمرة فتح مراكز اقتراع داخل السجن، لأن أساس العملية الانتخابية ''الإرادة الحرة''، في حين لا يمكن ضمانها في فضاء كالسجن.كانت محكمة تونسية رفضت طلب الإفراج عن نبيل القروي المحتجز منذ 23 أغسطس الماضي على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.