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أخبار العالم

انتخابات تونس.. المرشح المحتجز نبيل القروي يصل جولة الإعادة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:53 م
رحيم يسري
أكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي لم يدل بصوته من داخل السجن ولم يقم بواجبه الانتخابي، وذلك لعدم قدرة الهيئة على فتح مكاتب اقتراع في السجون، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

من جانبه قال المتحدث باسم المرشح المحتجز نبيل القروي إن القروي وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقال حاتم مليكي المتحدث باسم القروي إن التونسيين قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير. مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب، مؤكدا تأهل القروي لجولة الإعادة.

فيما أوضح بفون أنه من غير الممكن بالمرة فتح مراكز اقتراع داخل السجن، لأن أساس العملية الانتخابية ''الإرادة الحرة''، في حين لا يمكن ضمانها في فضاء كالسجن.

كانت محكمة تونسية رفضت طلب الإفراج عن نبيل القروي المحتجز منذ 23 أغسطس الماضي على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

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