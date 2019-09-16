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اقتصاد

10 إجراءات لترشيد الطاقة فى قطاع البترول

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
إجراءات لترشيد الطاقة
إجراءات لترشيد الطاقة
مايكل عياد
تهتم وزارة البترول والثروة المعدنية، بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وقامت الوزارة من خلالها شركاتها، بترشيد النفقات وتوفير المصروفات بعدة طرق، حيث قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بتطوير الأهداف التنموية وموارد الشركة تماشيًا مع الملامح العامة للاستراتيجية من خلال استحداث ادوات موفرة وابتكار تقنيات حديثة بمختلف الإدارات، ويعتبر محور الطاقة أهم المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والتى تتبناها وزارة البترول بشكل خاص.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" نموذج توفير وزارة البترول عبر تطبيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لترشيد استخدام الطاقة بالشركة القابضة للغازات، وذلك من خلال ضمان أمن إمدادات الطاقة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوّة والاعتماد على الطاقة النظيفة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالى بشكل إيجابي وفعال وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة وزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة بالوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية وخفض كثافة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات المستهلكة للمساهمة في تعظيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الأثر البيئي للانبعاثات بخفض نسبة المخلفات والملوثات الناتجة من قطاع الطاقة.

وبدأ القطاع بالقيام ببعض الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف من خلال الإدارة العامة لترشيد استخدامات الطاقة بنيابة العمليات والشبكات لدراسة فرص وإجراءات ترشيد الطاقة بالمبانى الإدارية بالشركة مع التوصية بإنشاء إدارات للطاقة بالشركات التابعة لها، ومتابعة تنفيذ المشروعات والإجراءات الموفرة للطاقة بتنفيذ برنامج ترشيد استهلاك الطاقة بالمباني الإدارية بدءًا من عام 2011 وحتي الآن حيث تم تحقيق وفرًا في الاستهلاك يقدر بنحو 2492 ميجاوات ساعة تمثل نسبة 36% وذلك من خلال تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة التالية:

- إدارة الأحمال بالشركة ورفع الوعي لدى العاملين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.
- تغيير جميع نظم الإضاءة بالشركة باللمبات الليد الموفرة للطاقة.
- ضبط سخانات المياه الكهربائية بالحمامات على 55 سº لخفض الفقد الحراري للجو المحيط
- إيقاف تشغيلها في فصل الصيف والأوقات غير المطلوبة فيها.
- إدارة تشغيل المصاعد والسلم الكهربائى حسب حمل حركة الموظفين بالشركة.
- التأكد من فصل الإضاءة والتكييف والأجهزة المكتبية بعد مواعيد العمل الرسمية.
- تركيب ستائر هوائية على مداخل الشركة لمنع تسريب الهواء المكيف لخارج المبنى.
- المتابعة الدورية لصيانة التكييف المركزى بالشركة لتحسين أدائه وخفض استهلاك الطاقة.

* استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بشركة إيجاس:

وفيما يتعلق بموقف استخدام الطاقة الشمسية بالشركات، فقد قامت وزارة البترول بتشجيع شركات القطاع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية(PV) ، حيث تم بالفعل تركيب خلايا شمسية بقدرة 96 كيلووات، ساهمت فى توليد طاقة كهربائية نظيفة تقدر بنحو 100 ألف كيلووات/ سنة.

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