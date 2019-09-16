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برلمان

برلماني يؤيد دمج شركات الغزل والنسيج فى 10 فقط

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:11 ص
شركات الغزل والنسيج
شركات الغزل والنسيج
أسامة علي
أبدى اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة على اتجاه وزارة قطاع الأعمال العام لدمج الـ 32 غزل ونسيج التابعين للشركة القابضة للغزل والنسيج فى 10 شركات فقط، مطالبا بأن يتم دمجها حسب التوزيع الجغرافى.

وأضاف السيد خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن دمج شركات الغزل والنسيج يوفر التمويل اللازم لعملية التطوير، لافتا إلى أن الدمج يعمل على توفير الكثير من الأصول التى يمكن بيعها لتوفير التمويل المالى لإنشاء مصانع جديدة ومعدات جديدة، أضف إلى أن الدمج يوفر الايدى العاملة لأن المصانع الجديد سيتم تدعيمها بمكن ومعدات حديثة التى تحتاج عدد عمالة أقل.

وتابع: "جميع عمال شركات الغزل والنسيج لا مساس بحقوقها المالية سواء تم تسوية المعاش لهم أو نقلهم لوزارات أخرى".

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أن هناك اتجاها لدمج الشركات التابعة للقابضة البالغة عددها نحو 32 شركة فى 10 شركات، حيث إن شركات الغزل والنسيج تنافس بعضها في ظل ظروف سوقية صعبة.

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