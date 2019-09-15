ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نجاته من الموت.. هيفاء وهبى توجه رسالة إلى عاصى الحلاني

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:42 م
هيفاء وهبى وعاصى
هيفاء وهبى وعاصى الحلانى
أحمد إبراهيم
علقت الفنانة هيفاء وهبى على منشور المطرب عاصى الحلانى بعد تعرضه إلى إصابة شديدة أثناء سقوطه من فوق الخيل الذى تسبب فى بعض الإصابات البالغة وأفقدته الوعى للحظات.

وقالت هيفاء وهبى موجهة رسالتها الى عاصى الحلانى: "الف سلامة عليك فارسنا.. يحميك الرب من الشر".

وكان علق عاصى الحلانى فى أول ظهور له على اصابته قائلا:"الى جميع الأحباء والأوفيياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني .. وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والتقدير".

وكان الناقد الموسيقي جمال فياض كشف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لم يفقد الذاكرة بشكل كامل كما يعتقد البعض، حيث إنه بعد إفاقته من الغيبوبة التى دخل فيها لمدة يومين، تعرض إلى فقدان جزئى للذاكرة، فيما يخص تفاصيل الحادث، وحتى الآن لا يذكر تفاصيل ما حدث، وهذا قد يكون بسبب الصدمة أو قوة الحادث.

وأضاف أنه زار عاصى الحلانى فى منزله، واستعاد تركيزه، وتحدث معه لفترة طويلة، مؤكدًا مسألة فقدان الذاكرة تخص تفاصيل الحادث فقط.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ قبلة على خدها.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

شاهد.. هيفاء وهبي تنتهي من كتابة أغنية جديدة

بفستان قصير ذهبي.. هيفاء وهبي برفقة أصدقائها

بفستان أبيض مكشوف.. هيفاء وهبي ترقص فى إحدى حفلاتها.. فيديو

شاهد.. هيفاء وهبي بفستان مثير قبل حفلها في السويد

فيديوجراف | عاصي الحلاني ينجو من الموت.. تفاصيل إصابته بفقدان الذاكرة

ترشيحاتنا

اخبار النادي الأهلي 15 - 9 - 2019.. تعرف على مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري وحقيقة انضمام كهربا للقلعة الحمراء

انفراجة كبيرة فى مفاوضات اتحاد الكرة مع ايهاب جلال لتدريب منتخب مصر

محمد الباز: الإخوان كانوا بيقلوا سمك في قصر الاتحادية

الضرائب العقارية تزف بشرى لغير القادرين على السداد .. فيديو

ضربة جديدة للإرهابية .. إخوان تونس تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسية

هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح في خطر.. أوباميانج يدخل في الصورة وأجويرو في الصدارة

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر .. كارمن سليمان بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها