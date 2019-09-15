بعد نجاته من الموت.. هيفاء وهبى توجه رسالة إلى عاصى الحلاني

علقت الفنانة هيفاء وهبى على منشور المطرب عاصى الحلانى بعد تعرضه إلى إصابة شديدة أثناء سقوطه من فوق الخيل الذى تسبب فى بعض الإصابات البالغة وأفقدته الوعى للحظات.



وقالت هيفاء وهبى موجهة رسالتها الى عاصى الحلانى: "الف سلامة عليك فارسنا.. يحميك الرب من الشر".



وكان علق عاصى الحلانى فى أول ظهور له على اصابته قائلا:"الى جميع الأحباء والأوفيياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني .. وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والتقدير".



وكان الناقد الموسيقي جمال فياض كشف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لم يفقد الذاكرة بشكل كامل كما يعتقد البعض، حيث إنه بعد إفاقته من الغيبوبة التى دخل فيها لمدة يومين، تعرض إلى فقدان جزئى للذاكرة، فيما يخص تفاصيل الحادث، وحتى الآن لا يذكر تفاصيل ما حدث، وهذا قد يكون بسبب الصدمة أو قوة الحادث.



وأضاف أنه زار عاصى الحلانى فى منزله، واستعاد تركيزه، وتحدث معه لفترة طويلة، مؤكدًا مسألة فقدان الذاكرة تخص تفاصيل الحادث فقط.







