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تعليم

استكمال مقابلات المتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية .. اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياســـمين بدوي
تستكمل اليوم الاثنين المدارس المصرية اليابانية ، عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا، والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

حيث حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 لعقد مقابلات المتقدمين للوظائف بمدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" في تمام الساعة 9:30 صباحًا.

أما مدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" فتعقد المقابلات الساعة 12:00 ظهرًا، ومدارس "السويس، وبورسعيد، وبني عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.

جدير بالذكر أنه ، تعقد المقابلات الشخصية للمقبولين بوظائف المدارس المصرية اليابانية بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وقد بدأت المقابلات من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019، وقد طالبت وحدة المدارس المصرية اليابانية المتقدمين بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.

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