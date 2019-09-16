اخبار الفن.. وفاة منيرة حمدى.. وآخر تطورات حالة عاصى الحلانى.. تعليق نوال الزغبى على صلحها مع إليسا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
رضوض وكدمات.. محمد حماقى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ عاصي الحلاني
كشف الفنان محمد حماقى عن التطورات الأخيرة للحالة الصحية للمطرب عاصى الحلانى بعد الإصابة التى ألمت به في الأيام القليلة الماضية بسبب سقوطه أثناء ركوبه الخيل.
وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدى
أعلنت مواقع تونسية وفاة الفنانة منيرة حمدي.
وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وبدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.
أول تعليق من نوال الزغبي على الصلح مع إليسا .. فيديو
كشفت المطربة نوال الزغبى عن أول تعليق لها بعد صلحها مع إليسا، وذلك أثناء مقابلتهما فى عزاء سيمون أسمر والذى أقيم منذ أيام قليلة.
بعد شائعات العودة .. القصة الكاملة لارتداء فرح على الحجاب واعتزال الفن
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر أخبارا تفيد بعودة الفنانة البحرينية فرح على الى الساحة الفنية مرة أخرى، وذلك بعد اعتزالها الفن فى 2003.
والد الطفل ياسين يروي قصة خلاف طليقته الراحلة غنوة مع شقيقتها أنغام.. ويؤكد: جدة ابني تستغله ومش هسكت
طرفان يتصارعان وكل منهما يوجه الاتهامات للآخر، حتى وصل الأمر إلى ساحات القضاء بين عازف الكمان أمير عبد الباقي ووالدة طليقته غنوة "ماجدة عبد الحليم" بسبب صراع على حضانة الطفل ياسين، نجل أمير والراحلة غنوة.
محمد رمضان يحتفل بتخطي أغنية انساي 140 مليون مشاهدة .. فيديو
احتفل الفنان محمد رمضان بوصل اغنيتة انساي ل 140 مليون مشاهد عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وأعلن محمد رمضان طرحة كواليس و ميكنج اغنية انساي عبر قناة بيوتيوب.
رضوض وكدمات.. محمد حماقى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ عاصي الحلاني
كشف الفنان محمد حماقى عن التطورات الأخيرة للحالة الصحية للمطرب عاصى الحلانى بعد الإصابة التى ألمت به في الأيام القليلة الماضية بسبب سقوطه أثناء ركوبه الخيل.
وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدى
أعلنت مواقع تونسية وفاة الفنانة منيرة حمدي.
وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وبدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.
أول تعليق من نوال الزغبي على الصلح مع إليسا .. فيديو
كشفت المطربة نوال الزغبى عن أول تعليق لها بعد صلحها مع إليسا، وذلك أثناء مقابلتهما فى عزاء سيمون أسمر والذى أقيم منذ أيام قليلة.
بعد شائعات العودة .. القصة الكاملة لارتداء فرح على الحجاب واعتزال الفن
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر أخبارا تفيد بعودة الفنانة البحرينية فرح على الى الساحة الفنية مرة أخرى، وذلك بعد اعتزالها الفن فى 2003.
والد الطفل ياسين يروي قصة خلاف طليقته الراحلة غنوة مع شقيقتها أنغام.. ويؤكد: جدة ابني تستغله ومش هسكت
طرفان يتصارعان وكل منهما يوجه الاتهامات للآخر، حتى وصل الأمر إلى ساحات القضاء بين عازف الكمان أمير عبد الباقي ووالدة طليقته غنوة "ماجدة عبد الحليم" بسبب صراع على حضانة الطفل ياسين، نجل أمير والراحلة غنوة.
محمد رمضان يحتفل بتخطي أغنية انساي 140 مليون مشاهدة .. فيديو
احتفل الفنان محمد رمضان بوصل اغنيتة انساي ل 140 مليون مشاهد عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وأعلن محمد رمضان طرحة كواليس و ميكنج اغنية انساي عبر قناة بيوتيوب.