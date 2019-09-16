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بفستان رياضة.. نسمة محجوب بلوك غريب .. والجمهور: روشة أوي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:29 ص
نسمة محجوب
نسمة محجوب
رنا عصمت
نشرت الفنانة نسمة محجوب، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، خلال تواجدها في أحد الحفلات التي تحيها.

وارتدت نسمة محجوب فستانا باللون الفضي، اعتباره البعض أنه فستان رياضي لأنه يأخذ ستايل الفضي اللامع مع أرقام سوداء، واستكملت إطلالتها بارتدائها حذاءً رياضيا، وهو ما علي عليه الجمهور: "روشة أوي".

ورفعت نسمة محجوب شعرها منسدلا عبر أكتافها، حيث تركته بشكل كيرلي مميز للغاية.

واختارت نسمة محجوب بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فاختارت اللون الاخضر كحلا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وأبرزت وجنتيها بأحمر الخدود باللون البني.


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