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أخبار العالم

روسيا تستعد لإنتاج منظومة أس 400 في هذه الدولة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
منظومة أس 400
منظومة أس 400
قسم الخارجي
كشف المدير التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية الروسية، سيرخي تشيميزوف، عن إجراء روسيا مباحثات مع الهند حول إمكانية إنتاج منظومة أس 400 هناك.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن تشيميزوف قوله: "نعم، نناقش أيضا مع الهند مسألة إنتاج إس 400 هناك".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد قال في وقت سابق، من الشهر الجاري: إن روسيا ستسرسل منظومة إس-400 للدفاع الجوي للهند في غضون 18-19 شهرا.

يذكر أن الولايات المتحدة قررت منع حصول تركيا على مقاتلات أف 35 بعد حصولها على منظومة إس 400 الروسية.

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