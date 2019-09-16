تراجع مستمر .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 في مصر



سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 في مصر، انخفاضا نسبيا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 680 جنيها.



ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 680 جنيها للجرام بدون مصنعية.



سعر الذهب في مصر اليوم



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :



سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 : 777 جنيها

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 : 680 جنيها

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 583 جنيها

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 : 453 جنيها



اوقية عيار 24 : 24,169 جنيه



سعر الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب 5,440 جنيه



سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 : 777,143 جنيه



وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.



ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.



