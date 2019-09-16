حظك اليوم الأثنين 16 /9 /2019 برج العقرب على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الأثنين 16 - 9 - 2019 وتوقعات برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما وذلك وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد .





حظك اليوم الأثنين برج العقرب:



حظك اليوم الأثنين برج العقرب مهنيًا:

عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة طويلة، وخصوصًا أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى



حظك اليوم الأثنين برج العقرب عاطفيًا:

بعض المشاعر قد تكون عبئًا عليك في العلاقة بالشريك، لذا، يستحسن أن تكون أكثر رصانة في المستقبل



حظك اليوم الأثنين برج العقرب صحيًا:

خير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط في تناول الطعام الدسم والابتعاد عما يضر الصحة