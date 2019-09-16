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رياضة

مع غياب تريزيجيه.. أستون فيلا في مهمة خاصة أمام وست هام بـ الدوري الإنجليزي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:14 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
إسراء أشرف
يستضيف فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، نظيره وست هام يونايتد، اليوم، الاثنين، في تمام التاسعة مساءً، في اختتام منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويدخل أستون فيلا مواجهة اليوم أمام وست هام، وعينه على الفوز بالمباراة الثانية له هذا الموسم، بعد أن خسر في ثلاث مباريات.

ويفتقد أستون فيلا أمام وست هام، لخدمات "تريزيجيه" بسبب الإيقاف، بعد أن خرج مطرودًا أمام كريستال بالاس في المباراة الماضية، إثر تلقيه الإنذار الثاني.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل وست هام المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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