بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة رحيل ديسابر عن الفريق

فجر مصدر مسئول بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مفاجأة حول رحيل الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق.



وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، علي أن ديسابر عقده يمتد موسمين مع بيراميدز.



وشدد المصدر، علي أن ديسابر لن يرحل عن الفريق كما تردد البعض فى الآونة الأخيرة.



وتابع أنه مندهش من كثرة الأكاذيب التي تتردد بعد مباراة الزمالك برحيل عبدالله السعيد عن الفريق.



وواصل: "وحاليا بعد التعادل أمام بطل الجزائر فى الكونفدرالية الافريقية تردد أنباء برحيل ديسابر عن الفريق بعد مباراة العودة فى حالة الخروج من البطولة".