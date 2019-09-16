ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للسفراء الجدد في مصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد.

وأضاف بسام راضي، في بيان، أن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة".

والسفراء الجدد هم:

إيفهين ميكيتينكو – سفير جمهورية أوكرانيا.
وينفريد ني أوكاي هاموند – سفير جمهورية غانا.
تيموتي إيزوان – سفير جمهورية كوت ديفوار.
لياو ليتشيانج – سفير جمهورية الصين الشعبية.
سيريل جان نون - سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ميكو هالياس - سفير جمهورية إستونيا.
لينا ناتاشا ليند - سفيرة مملكة النرويج.
صديق سباهيتش - سفير جمهورية البوسنة والهرسك.
نيكولاوس جاريليديس - سفير جمهورية اليونان.
دومينيك جوه كيان سويي - سفير جمهورية سنغافورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زكي يكتب :هل يتخلى الاتحاد الأوروبي عن كبريائه من أجل مسلمي البوسنة ؟

سفير الصين الجديد بالقاهرة: تحسن كبير في اقتصاد مصر منذ تولي السيسي

سفيرة مصر في البوسنة والهرسك تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمفقودين

ترشيحاتنا

حريق ارامكو.. كيف أضر بـ خامس أكبر مستورد للنفط في العالم

مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة إقالته من تدريب الفريق

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على رئيس كاف

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

مرتضى منصور: مباراة الأهلي والدراويش في الدوري بالإسماعيلية

اتحاد الكرة يزف خبرا لجماهير مصر فى الموسم الجديد للدورى الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور

صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا