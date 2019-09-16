الأهلي يقيم حفل تكريم للعديد من أبطال النادي

يقيم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب يقيم حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.



وقام الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح 125 بطلا من أبناء الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر اقامته في السابعة من مساء اليوم الاثنين بفرع النادي بمدينة نصر.



وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إن الحفل يقام انطلاقا من اهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بكل المواهب في جميع الألعاب.



ويأتي هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات؛ سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.