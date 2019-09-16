اتهمت مطلقها .. سيدة تتفق مع تاجر لخطف نجلها في كفر الشيخ

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ كفر الشيخ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بقيام زوجها السابق مطلقها (مندوب مبيعات، ووالده - موظف بالمعاش - مقيمان بدائرة القسم) بإستدراج نجلها من الأول– يبلغ من العمر 7 سنوات – يخضع لحضانتها، وإخفائه لإجبارها على التنازل عن دعاوى قضائية مقامة ضد مطلقها.



وبسؤال المشكو في حقهما أنكرا ما نسب إليهما وإتهما المبلغة بإخفاء الطفل لخلافات عائلية عقب زواج زوجها السابق من أخرى.



وتشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وإدعاء المبلغة ، وقيامها بإخفاء الطفل بالإشتراك مع "تاجر، وزوجته ربة منزل - مقيمبن بذات الناحية".



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا وأرشدا عن الطفل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.