بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 في حادث مروري على صحراوي سمالوط بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، حادث مروي مما اسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط، مما أسفر عن مصرع عاطف. ح 37 سنه، وإصابة 4 آخرين هم وليد. م 35 سنة، وأمير. م23 سنه، وإفراج. ف 44 سنه، وعادل. ا 63 سنة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت الجهات المختصة