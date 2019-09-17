حكم إعطاء اليتامى أموالهم قبل سن الرشد

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سبب نزول قوله تعالى { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأضاف، عبد السميع، أن سبب نزول الأية الكريمة، أنه ربما كان هناك إنسان وصي على مال اليتيم فهو يأخذ هذا المال ويحفظه عنده ربما لينميه حتى يصل هذا اليتيم إلى درجة الرشد والعقل والوعي وهنا يدفع له ماله، فكأن السائل يقول ما حكم من خالف هذا الحكم؟).



وأشار الى أن حفظ مال اليتيم واجب وعدم إعطائه لماله إنما هو ما أمر الله به، فمن أخذ مال اليتيم وأعطاه له قبل أن يبلغ سن الرشد فقد خالف هذا ووقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه.



ونصح أمين الفتوى بالإلتزام بالأية الكريمة وأن لا يعطوا لليتامى ولا للسفهاء أموالهم حتى يصلوا إلى سن الرشد.