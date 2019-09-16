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فن

بفستان كلاسيكي أسود ومنقوش.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة جديدة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:15 م
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
شيرى نبيل
شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها، بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت إيمي في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان كلاسيكي أسود ومنقوش.

وعلقت على الصور قائلة: "ستايل زمان".

يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا تشارك في مسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.
بفستان كلاسيكي أسود ومنقوش.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة جديدة
بفستان كلاسيكي أسود ومنقوش.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة جديدة

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