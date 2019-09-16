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مرأة

شرب المياه المعرضة لأشعة الشمس سلاح ذو حدين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:29 م
شرب المياة
شرب المياة
قسم المرأه
الماء هو أساس الحياة، لأنه من العناصر الأساسية على الأرض ويحتل الماء 70.9% من مساحة سطح الأرض، وللماء خصائص تميزه لأنه سائل وشفاف وليس له لون أو طعم أو حتى رائحة.

والشمس من العناصر المهمة على كوكب الأرض وهي ضرورية لتحسين أداء الجسم، بالإضافة إلى أنها مصدر للإضاءة على الكوكب.

فهناك جدل حول شرب المياه المعرضة للشمس، ووفقًا لموقع blodsky هناك دراسة جديدة تتحدث عن هذا الأمر.

وأثبتت الدراسة أن شرب المياه المعرضة لأشعة الشمس تزيد من طاقة الجسم وتجدد شبابك ولكن لها أضرار على جسم الإنسان.

أضرار شرب المياه من الزجاجات المعرضة للشمس:
- وجود مادة كميائية صناعية في المواد البلاستيكية تتفاعل مع الشمس.
- يمكن لشرب المياه المعرضة للشمس أن تزيد من نمو البكتيريا الضارة بسبب شدة الحرارة.

أظهرت دراسة أجراها الباحثون فى ولاية أريزونا عام 2008 أن مستويات الحرارة تزداد من انطلاق الأنتيمون مما يجعله ساما عند زيادة نسبته.

وتم فحص الأماكن التي تزيد فيها نسبة الأنتيمون في فصل الصيف وهي: السيارة ومناطق التخزين.

ولتجنب الأضرار الناتجة عن شرب المياه من الزجاجات المعرضة لأشعة الشمس، فإن هناك طراق بديلة لذلك يمكن شرب المياه من الزجاجات الصلبة والنحاس والزجاج لأنها تمتلك بعض الفوائد الصحية.

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