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اقتصاد

لاستخراج سجل تجاري.. تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:29 م
استخراج السجل التجاري
استخراج السجل التجاري
آية الجارحي
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم الخدمات المختلفة للقارئ، ننشر إجراءات استخراج سجل تجاري والمستندات المطلوبة.

يستلزم استخراج السجل التجاري عددا من المستندات، وهي تقديم طلب استخراج سجل تجاري من المكتب التابع لمحل إقامة التاجر، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الضريبية.

كما يستلزم تقديم بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في استخراج السجل التجاري، بشرط ألا يكون موظف حكومة أو قطاع عام أو قاصر (أقل من 21 سنة)، وعقد إيجار موثق (شهر عقاري أو محكمة) ولابد أن يكون تجاري وليس سكني، ويجب التأكد من سريان العقد أو عقد تمليك موثق.

كما يتم تقديم إيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسم المالك أو المستأجر، في حالة عدم وجود إيصال باسم المالك أو المستأجر يجب إضافة رقم اللوحة على خطاب الضرائب مرفق معه إيصال الكهرباء الذى تم به المعاينة.

ويتم سداد الرسوم المقررة لإصدار السجل التجاري من الغرفة التجارية للقاهرة.

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