تشبه حورية البحر .. رضوى الشربيني تتألق بـ إطلالة جذابة

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ستورى جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جذابة.



ظهرت رضوى الشربيني في إطلالتها مرتدية بدي أسود وجيب خضراء تشبة حورية البحر وانتعلت حذاء بـ كعب أسود، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة.



أما من الناحية الجمالية وضعت رضوى الشربيني لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بإطلالتها جذابة.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها ......



