ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كيف يتحمل الأهلي تكاليف علاج مؤمن زكريا وقيمة تعاقده دون ارتباط رسمي؟

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:59 م
مؤمن زكريا والخطيب
مؤمن زكريا والخطيب
عبدالحكيم ابو عليم
أكد جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج.

كما قرر مجلس الإدارة الأهلي، وفق بيان رسمي أيضًا، حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه. 

وتابع مجلس الإدارة الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة، وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه، وأنه أحد أبناء الأهلي، وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته، ويعود للملاعب من جديد.

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن إدارة الأهلي لا يمكنها وضع تكاليف علاج اللاعب وقيمة تعاقده من داخل خزانة القلعة الحمراء حيث تعد مخالفة صريحة.

وقالت المصادر لـ"صدى البلد"، إن محمود الخطيب رئيس الأهلي أنهى جميع الأمور، وقام بتدبير المبلغ من خارج خزانة النادي عبر عضوي مجلس الإدارة وبعض المحبين للقلعة الحمراء.

وأضافت المصادر أن تعاقد اللاعب في الموسم الواحد يقدر بقيمة 3 ملايين جنيه، وسوف يحصل عليها مؤمن زكريا كاملة رغم فسخ تعاقده بجانب تكاليف علاجه بألمانيا حسب ما يرى الطبيب المعالج هناك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريحات تشاؤمية لـ مؤمن زكريا بشأن إصابته وغيابه عن الأهلي.. اقرأ التفاصيل

مؤمن زكريا يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع الأهلي .. رسالة الخطيب والاعتزال الأبرز (فيديو)

ردا على مرتضى منصور.. الخطيب يكشف عن تفاصيل جديدة فى أزمة مؤمن زكريا

الأهلي يكشف التفاصيل .. كل ما تريد معرفته عن مرض وعلاج مؤمن زكريا

على الحلوة والمرة.. رسالة مؤثرة من عماد متعب لـ مؤمن زكريا قبل سفره للعلاج فى ألمانيا

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة تعلن رقم الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل

الكاف يحدد موعد مباراة الترجي والزمالك في السوبر الإفريقي الأسبوع الجاري

وجه الشكر لنفسه..ترامب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط..وسنساعد حلفاءنا

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للسفراء الجدد في مصر

بيع كليتك بـ20 ألف جنيه .. ضبط ماسح أحذية يتاجر في الأعضاء البشرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتلك ماكينة صرف آلى.. وثائقى يكشف سرًا عن ملكة بريطانيا

السيطرة على حريق محدود بمركز الكبد بكفر الشيخ.. صور

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد