كيف يتحمل الأهلي تكاليف علاج مؤمن زكريا وقيمة تعاقده دون ارتباط رسمي؟

أكد جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج.





كما قرر مجلس الإدارة الأهلي ، وفق بيان رسمي أيضًا، حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه.





وتابع مجلس الإدارة الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة، وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه، وأنه أحد أبناء الأهلي، وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته، ويعود للملاعب من جديد.





وكشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن إدارة الأهلي لا يمكنها وضع تكاليف علاج اللاعب وقيمة تعاقده من داخل خزانة القلعة الحمراء حيث تعد مخالفة صريحة.





وقالت المصادر لـ"صدى البلد"، إن محمود الخطيب رئيس الأهلي أنهى جميع الأمور، وقام بتدبير المبلغ من خارج خزانة النادي عبر عضوي مجلس الإدارة وبعض المحبين للقلعة الحمراء.





وأضافت المصادر أن تعاقد اللاعب في الموسم الواحد يقدر بقيمة 3 ملايين جنيه، وسوف يحصل عليها مؤمن زكريا كاملة رغم فسخ تعاقده بجانب تكاليف علاجه بألمانيا حسب ما يرى الطبيب المعالج هناك.



