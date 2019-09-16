المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر.. ما نقطة الخلاف بين إيهاب جلال واتحاد الكرة ؟

بات إيهاب جلال المدير الفني الحالي للنادي المصري الأقرب من بين المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، غير أن كواليس الاتفاق مع إيهاب جلال من جانب اتحاد الكرة ما زالت مبهمة، كما يشوبها بعض الخلافات في اختيارات الجهاز المعاون.



وكان إيهاب جلال ضمن مجموعة من الأسماء التي ترشحت لتولي تدريب المنتخب أبرزها حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري وأحمد حسام ميدو، غير أن الترشيحات صبت بقوة في صالح إيهاب جلال.



مسيرة إيهاب جلال التدريبية



بدأ إيهاب جلال مسيرته التدريبية مديرًا للكرة في النادي المصري، قبل أن يتولى تدريب كهرباء الإسماعيلية ثم الحمام، ثم العودة إلى الإسماعيلي مدير كرة، ثم مديرًا للكرة مرة ثانية في النادي المصري، ومن ثم العودة إلى تدريب الحمام ومن بعده كفر الشيخ، ثم تليفونات بني سويف.



كما درب مصر المقاصة من 2014 إلى 2017 في الدوري الممتاز وحقق نتائج كبيرة مع الفريق، وفرض أسلوبه التدريبي على الخصوم، ما زاد من أسهمه في الدوري المصري.



تولى بعد ذلك تدريب إنبي في 2018 قبل أن يرحل الى الزمالك في تجربة غير موفقة لم يستمر معها طويلا، لتنتهي بإقالته من تدريب الفريق الأبيض.



رحل إيهاب جلال إلى أهلي طرابلس في نفس العام، ثم عاد لتولي تدريب النادي المصري، قبل أن يدخل اتحاد الكرة معه في مفاوضات لتولي تدريب منتخب مصر.



مطالب إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر



التقارير الإعلامية والتناولات الصحفية للمفاوضات كشفت عن شروط المدير الفني للمصري الذي يتمسك بها للموافقة على التعاقد مع اتحاد الكرة لتولي تدريب المنتخب المصري.



يتمسك إيهاب جلال بوجود حمد إبراهيم في الجهاز المعاون مدربًا عامًا، ووجود مصطفى كمال مدربا لحراس مرمى منتخب مصر، في الوقت الذي يقترح فيه اتحاد الكرة ممثلا في اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وجود عماد متعب وطارق مصطفى ضمن الجهاز المعاون.



موقف المصري البورسعيدي



النادي المصر سيصبح أكثر المتضررين من هذا الاختيار خاصة أن النادي يخوض منافسات البطولة العربية هذا العام وحقق فوزا في أولى مبارياته.



ويتمسك النادي المصري في حال إتمام التعاقد، برد مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة العقد المقدم الذى حصل عليه ايهاب جلال عند تجديد تعاقده مع المصري.

