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أخبار البلد

الفلاحين: الشعب يثق في صدق الرئيس السيسي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الفلاحين شاركوا في المؤتمر الوطني للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات، لافتا إلى أن معظم المشكلات التي تعاني منها البلاد كانت نتيجة لسياسات أنظمة سابقة زادتها التحركات الشعبية في عام 2011 سوءا حتى أوشكت الدولة علي الانهيار لولا لجوء الشعب للقوات المسلحة لإنقاذ البلاد تبعها مطالبة الشعب بتولي السيسي أمور البلاد والذي كان عند حسن ظن المصريين وتحمل المسؤولية بشجاعة منقطعة النظير ليصلح ما أفسده الآخرون.

وأضاف "أبو صدام" أن إنجازات السيسي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد فقد أعاد للدولة المصرية مكانتها في غضون سنوات قليلة، وبسط الأمن والاستقرار مكان الخوف والفوضي بالتوازي مع ثورة لتصحيح الأوضاع وبناء البنية الأساسية لكل قطاعات الدولة بعد إن كانت علي شفا الهلاك.

وتابع قائلًا: "لم يقف عند هذا الحد بل أنشأ مشاريع قومية عملاقة لم تكن تتم في ازهى العصور المصرية رغم تردي الحالة الاقتصادية للبلاد منها حفر قناة السويس الجديدة وبناء المتحف المصرى الكبير واستصلاح مليون ونصف المليون فدان وزراعة 100 ألف فدان داخل صوب زراعية ورصف أكثر من 4000 كيلو متر طرق وإنشاء عاصمة إدارية حديثة وجديدة".

وأوضح عبدالرحمن أن الشعب المصري يثق ثقة عمياء في صدق الرئيس ويفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الدولة ولذا كان تحرك الشعب لتغيير الدستور للسماح للسيسي بالترشح لفترات قادمة حبا له وثقة في قدرته علي إدارة المرحلة الحالية والتي تعد من أصعب المراحل في عمر الدولة المصرية. 

وتحمل الشعب برضا تام تبعات الإصلاح الاقتصادي حبا وثقة في الرئيس مما لم يحدث ولن يحدث مع أي رئيس مصري آخر.

وأوضح أبو صدام أن مثيري الأكاذيب وناشري الإشاعات والإرهابيين الذين يسعون بكل الطرق لتدمير مصر وكسر الثقة بين الشعب وقيادته، داعيا المواطنين لليقظة التامة من الوقوع ضحايا لأكاذيب هؤلاء الأشرار والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لقطع كل السبل علي رعاة الإرهاب ومخربي الدول.

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الفلاحين: الشعب يثق في صدق الرئيس السيسي

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