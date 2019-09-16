بسبب سخان مياه .. عجوز يقتل سباكا بـ30 طعنة لتأخره عن العمل .. صور

يوجه رجل ستيني السجن المشدد بعد طعنه لسباك 30 طعنة بعد أن ادعى بأن عامل السباكة أخذ استراحة غداء لمدة 3 ساعات فحين كان يتعين عليه إصلاح سخان المياه الخاص بالمتهم.



شن ويليام تريدويل (68 عامًا) هجومًا محمومًا على جاري عامر، 63 عامًا، في منزله في والورث، جنوب شرق لندن، في أغسطس 2018، ثم اتصل بالشرطة من داخل بار للاعتراف بجريمته، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال القاضي تيموثي كراي اليوم الاثنين، خلال حكمه في القضية، إن المتهم في البداية ضرب ضحيته بمقلاه على رأسه قبل أن يطعنه عدة مرات وهو في حالة استسلام.



أعلن وفاة السيد عامر في وقت لاحق في نفس يوم الجريمة.