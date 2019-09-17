التخطيط: خطة لإعادة هيكلة الموظفين بالحكومة

أكدت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط الإصلاح الإداري والمتابعة، أن برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة للحصول علي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية والذي تنفذه الوزارة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.





أوضحت في تصريحات لها، أن هناك مستهدفات لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة.





أشارت إلي أن تلك الإجراءات جاءت في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وجامعة اسلسكا مصر لتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول علي شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الحكومية.



