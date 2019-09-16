تعليقات ساخرة على صورة أحمد فهمي وهنا الزاهد.. وفهمي يرد

لقيت صورة الفنان أحمد فهمي الأخيرة مع زوجته الفنانة هنا الزاهد ردودا ساخرة من متابعيه لتشبيه نفسه بـ أحمد شيبة .



وجاءت التعليقات بين "أنا عاوزة اتجوز واحد دمه خفيف زيك يا سلطنية ". ليرد أحمد فهمي قائلا: "بعد الشر عليكي".



وجاء تعليق متابع آخر لـ أحمد فهمي قائلا "انت فين في شهر العسل يا أحمد علشان أجيب جوزي ونصيف معاكم"، ليرد أحمد فهمي قائلا "تنوروا".



وجاء تعليق أحد المغاربة يقول له المغرب شارك معاك الفرحة ليرد احمد فهمي قائلا" المغاربة والشعب الحلو".





وكان احمد فهمي نشر صورة له مع زوجتة هنا الزاهد من فرحهم وعلق عليها قائلا" هنا الزاهد اتجوزت احمد شيبة ".