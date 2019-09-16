بريطانيا: نجري اتصالات لتحديد الرد الأوسع نطاقا على هجمات أرامكو

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد "الرد الأوسع نطاقا والأكثر فعالية" على الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.





وأضاف راب في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، أنه تحدث إلى نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم الاثنين.





وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، السبت الماضي، أنها شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.





واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.





وقال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية.



