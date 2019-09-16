ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا: نجري اتصالات لتحديد الرد الأوسع نطاقا على هجمات أرامكو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:24 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد "الرد الأوسع نطاقا والأكثر فعالية" على الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.

وأضاف راب في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، أنه تحدث إلى نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، السبت الماضي، أنها شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيق بخير.. التفاصيل الكاملة لـ حريق أرامكو السعودية.. الحوثيون يعلنون مسئوليتهم ويعترفون: لنا جواسيس.. فيديو

إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو في بقيق.. مصر والأردن تدينان استهداف أمن المملكة.. الإمارات تؤكد أن تهديد أمن السعودية تهديدا لاستقرارها.. وبريطانيا تحذر الحوثيين

بعد استهداف أرامكو.. مصدر: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل تستغرق أسابيع

هجوم أرامكو.. فرنسا تدين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية

رئيس وزراء لبنان: العدوان على السعودية حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي

الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية.. اعتداء أرامكو يتسبب في تعطيل 5% من إمدادات النفط العالمية.. واشنطن تلقي باللوم على إيران وطهران تنفي.. إدانات عربية ودولية بالجملة

ترشيحاتنا

ياسر رزق: لولا الجيش لانهارت الدولة المصرية

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

مصرع مبيض محارة على يد طالب بإحدى قرى طلخا

بـ نظارة قلب.. ريا أبي راشد فى لقطة عفوية مع ابنتها الصغيرة

نجم المصري يفجر مفاجأة حول تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني

شاهد.. سارة خليفة طليقة كهربا تخطف الأنظار فى مهرجان القنوات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور

بفتحة طويلة جدا .. كارول سماحة في إطلالة بفستان جرئ بـ لبنان