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رياضة

نجم المصري يفجر مفاجأة حول تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:42 م
ايهاب جلال المدير
ايهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي
حسام الحارتي
علق حسام غويبة نجم النادي المصري السابق، على تصريحات سمير حلبية رئيس النادي المصري بشأن تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني، مضيفا أن رئيس النادي المصري يخشى على مستقبل الفريق الأول، مع قرب انطلاق الدوري المصري.

سمير حلبية يدافع عن كيان النادي المصري
وأضاف خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، أن النادي المصري لا يبخل في تقديم الخدمات للدولة المصرية وصالح المنتخب الوطني، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد أي قرارات نهائية بشأن تولي إيهاب جلال المنتخب الوطني.

وأكد حسام غويبة أنه يجب أن يخوض النادي المصري لقاءاته على استاد المصري البورسعيدي من أجل ضمان مساندة الفريق للاعبين في خوض اللقاءات، معربًا عن تمنياته من تواجد المشجعين داخل المدرجات من جديد في انطلاق الموسم الجديد.

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