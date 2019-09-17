أبو سريع: أسوار القاهرة شاهده على عظمة الحضارة الإسلامية.. صور

أكملت منطقة آثار الجمالية باستكمال بعض الاحجار الناقصة في سور القاهرة الشمالي، حيث أوضح محمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية أنه كانت هناك بعض الأحجار المتساقطة من السور الحجري الخارجي المحيط بأسوار وأبواب القاهرة،وتم وضعها في مكانها.





وتاريخيا قال مدير عام آثار الجمالية لـ"صدى البلد"، إن سور القاهرة الشمالي هو أحد الأسوار التي تُحيط بمدينة القاهرة القديمة،وهو سور حصين بناه قائد الجيوش فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله بدر الجمالى عام 1092م.





وأوضح مدير عام آثار الجمالية، أن مثل هذه النوعية من الأسوار تعد من روائع العمارة الحربية فى الحضارة الإسلامية،وتتميز بالشموخ والروعة فى الفن المعمارى والتصميم،وفي نفس الوقت تعبر عن الهيبة والعظمة،ومنها أسوار جوهر الصقلى وبدر الجمالى وبهاء الدين قراقوش.



