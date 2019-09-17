بعد شائعة مرضها.. شيرين عبد الوهاب تعود بحفل في السعودية

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن حفل غنائي جديد ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89، يحييه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والفنان السعودي رابح صقر، والفنانة السعودية وعد، وذلك في جدة، يوم 23 سبتمبر الجاري.وتعود شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الغنائي بهذا الحفل، بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وإطلاق جمهورها هاشتاج #اشتقنالك_شيرين.وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي على تويتر: "أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا".وأضافت شيرين عبد الوهاب:" أنا كنت في إجازة وحاليًا شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجع لكم بألبوم قوي يعوض الغياب".يشار إلى أن إلغاء شيرين عبد الوهاب لحفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي كان سببا في انتشار لشائعة مرضها.