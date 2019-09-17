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رياضة

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:47 ص
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
نور عادل
يقدم موقع صدى البلد خدمة مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها، حيث ان دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا سينطلق اليوم بـ 8 مواجهات قوية.

موعد مباراة انترميلان وسلافيا براجا والقنوات الناقلة

ينطلق دوري مجموعات دوري ابطال اوروبا بمواجهة فريق انترميلان وسلافيا براجا والتي ستقام في تمام الساعة 7 إلا 5 دقائق في ايطاليا، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 1.

موعد مباراة ليون و زينيت بطرسبرج والقنوات الناقلة

يحل فريق زينت بطرسبرج ضيف على منافسه فريق ليون الفرنسي في تمام الساعة السابعة الا خمس دقائق في ملعب جروباما، ومن المقرر ان ينقل عبر بي ان سبورت 6.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة والقنوات الناقلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا على منافسه فريق بوروسيا دورتموند الالماني باستاد سيجنال ادونا بارك بتمام الساعة التاسعة مساءً في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال اوروبا، ومن المقرر ان تذاع عبر بي ان سبورت 3.

موعد مباراة نابولي وليفربول والقنوات الناقلة

يواجه فريق ليفربول منافسه فريق نابولي اليوم الثلاثاء باولى جولات دوري ابطال اوروبا باستاد سان باولو في تمام الساعة التاسعة، ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1

موعد مباراة ريد بول وكي ار سي جينك

يحل فريق كي ار سي جينك ضيف على فريق ريد بول في النمسا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة ليل الفرنسي واياكس امستردام

يستضيف فريق اياكس الهولندي منافسه ليل الفرنسي اليوم الثلاثاء بملعب يوهان كرويف في تمام الساعة التاسعة مساء.

موعد مباراة تشيلسي و فالنسيا

يحل فريق فالنسيا ضيف على فريق تشيلسي اليوم الثلاثاء باولى جولات دور مجموعات دوري ابطال اوروبا بالمباراة التي ستقام في ملعب ستامفورد بريدج في في تمام الساعة التاسعة مساء

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