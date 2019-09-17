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اقتصاد

روسيا: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد هجمات على النفط السعودي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:41 م
وزير الطاقة الروسي
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
رويترز
أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية كان متوقعا إذ أن الأسعار كانت بحاجة لأن تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية.

وقال نوفاك "الجميع توقعوا ارتفاع الأسعار بقدر ما يوم الاثنين؛ لأن الأسعار تأخذ في الحسبان الضبابية والمخاطر، أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف بناء على المعلومات القادمة من السعودية".

وأضاف نوفاك، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة في طريقه للعودة إلى موسكو من أنقرة مساء أمس الاثنين، إنه لم يكن لديه الوقت للحديث مع وزير الطاقة السعودي إذ أن نوفاك كان منشغلا بمحادثات بين قادة روسيا وتركيا وإيران عُقدت يوم الاثنين.

وتابع نوفاك: "يمكن أن نتحدث (لاحقا). المختصون لدينا على اتصال" وروسيا حليف للرياض في اتفاق عالمي لكبح الإمدادات".

والتقى قادة تركيا وروسيا وإيران في أنقرة أمس الاثنين واتفقوا على السعي لتهدئة التوترات في إدلب بشمال غرب سوريا، لكن بدا أن الخلافات بين الدول الثلاثة مستمرة، خاصة فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله داعش.

وبسؤاله عما إذا كانت هناك حاجة للدعوة إلى عقد اجتماع بين منتجي النفط في روسيا والوزارة لتنبي موقف جديد بعد هجمات السعودية، أجاب نوفاك على السؤال بالقول: "ما نوع الموقف الذي يمكن تطويره إذا لم تكن لدينا أي معلومات".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال نوفاك إن هناك ما يكفي من مخزونات النفط العالمية لتعويض كميات النفط السعودي التي فقدت بشكل مؤقت بسبب الهجمات.

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