إشادة الرئيس السيسى بإرادة الشعب المصرى.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الثلاثاء.





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



"صدى البلد"

الرئيس السيسى يشيد بإرادة الشعب المصرى فى تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادى





"المصرى اليوم"

جولة مفاوضات جديدة فى الخرطوم بشأن سد النهضة نهاية سبتمبر



"الأهرام"

رئيس الوزراء يستعرض موقف تمويل وتنفيذ مشروعات السكة الحديد والأنفاق والنقل البحرى والنهرى



"أخبار اليوم"

الاتصالات: تستهدف زيادة مساهمة القطاع إلى 9% من الناتج المحلى



"اليوم السابع"

مكتب التنسيق يعلن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة اليوم

