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رياضة

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال اوروبا من إيطاليا أمام نابولي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:59 ص
ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف
يبدأ فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، حينما يحل ضيفًا على نابولي الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة ليلًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.

واتجه ليفربول إلى إيطاليا، أمس، الاثنين، استعدادا لمواجهة نابولي، تاركًا خلفه الفوز بجميع مباريات البريميرليج، الذي يسعى للتتويج بلقبه هذا الموسم.

ويدخل ليفربول مواجهة اليوم، بسلاحه الهجومي المرعب، بقيادة محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ويبدو ليفربول ونابولي، المرشحين المنطقيين لانتزاع بطاقتي التأهل عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.

وكان ليفربول التقى مع نابولي في دور مجموعات نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية، حيث فاز الفريق الإيطالي بالمباراة التي أقيمت على ملعبه "سان باولو" 1-0، قبل أن يفوز ليفربول بنفس النتيجة باللقاء الذي أقيم على ملعبه "أنفيلد"، بتوقيع محمد صلاح.

وبهذا الفوز، تأهل ليفربول إلى دور الـ16، فيما ودع نابولي البطولة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة، خلف فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي والريدز.

وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بعدما فاز على توتنهام هوتسبير 2-0 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

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