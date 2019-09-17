إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره سلافيا براج التشيكي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، ببطولة دوري ابطال أوروبا.



ويسعى إنتر ميلان المتوهج بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، لتحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات، بينما يطمح سلافيا براج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفاعي ميلان.



ويقدم إنتر ميلان نتائج مميزة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بفارق نتقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.



ويتواجد إنتر ميلان في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا تضم كلا من برشلونة وبروسيا دورتموند وسلافيا براج.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا، ليفربول مع نابولي، وبرشلونة مع تشيلسي، وأياكس مع ليل، وبنفيكا مع لايبزج، وسالزربورج مع جينك، وليون مع زينيت، وتشيلسي مع فالنسيا.

