ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حرب جديدة على غزة.. نتنياهو يستعد لضرب القطاع رغم الانتخابات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
حرب جديدة على غزة
حرب جديدة على غزة
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يستعد لشن حرب جديدة على غزة رغم انطلاق انتخابات الكنيست الـ22.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يحرض على شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة وأجرى مشاورات هاتفية بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت)، من دون مشاركة أي من قادة الأجهزة الأمنية، مثل الجيش والشاباك، وتقرر خلال المشاورات شن عملية العملية العسكرية.

وسعي نتنياهو لإعلان ضم غور الأردن لإسرائيل، بهدف كسب أصوات أكبر عدد ممكن من ناخبي اليمين وقبل الإعلان عن هذه الخطوة، أطلع نتنياهو رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، نداف أرجمان، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي، مئير بن شابات، ومسئولين أمنيين آخرين.

وعاد نتنياهو من أشدود إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وعقد مشاورات مع كوخافي وأرجمان وغيرهما من المسئولين الأمنيين، وقال إنه يريد شن عملية عسكرية واسعة نسبيا، لكن قادة الأجهزة الأمنية عارضوا ذلك، وقالوا إن عملية كهذه تحتاج إلى استعداد واستدعاء قوات احتياط وما إلى ذلك.

وبدأ نتنياهو محادثات هاتفية مع الوزراء أعضاء الكابينيت، وامتنع عن إشراك قادة الأجهزة الأمنية في هذا الاجتماع وقرر الكابينيت ما أراد نتنياهو إقراره، أي العملية العسكرية، من دون أن يستمع الوزراء إلى تقارير أمنية أو لرأي وموقف قادة الأجهزة الأمنية.

وأصدر نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، تعليمات للجيش ببدء الاستعدادات المطلوبة من أجل شن العملية العسكرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل على مدار الساعة.. كامب ديفيد جديدة لـ صفقة القرن.. صفعة قوية من ملك البحرين لـ نتنياهو.. الاحتلال يستعد لمحاربة غزة بسبب إيران.. وتعرف على القائد الجديد لسلاح الجو

جيش الاحتلال والموساد يهاجمون نتنياهو.. لهذا السبب

لن تصدق.. نتنياهو تراجع عن ضم الضفة الغربية لهذا السبب

السعودية تزأر في وجه إسرائيل.. لا سلام دون عودة الأرض.. إعلان نتنياهو يستفز العرب.. ورئيس وزراء الاحتلال يتراجع

بعد إعلان نتنياهو ضم الضفة.. حكومة الاحتلال تجتمع في غور الأردن

حقيقة تراجع نتنياهو في اللحظة الأخيرة عن ضرب غزة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. كيف تحولت عبلة كامل إلى أيقونة حزن على السوشيال ميديا

وقوع انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني.. وسقوط 14 قتيلا

انا اسف.. لاعب كرة قدم شاب ينتحر أسفل عجلات قطار بعد انفصاله عن عشيقته.. صور

النواب يرد على استبعاد أصحاب المعاشات من دعم التموين

أدعية يستحب للمظلوم قولها.. تعرف عليها

الأرصاد تحذر من تلك الظواهر الجوية.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت

مي سليم وابنتها بإطلالة منزلية.. والجمهور: قمرات