حرب جديدة على غزة.. نتنياهو يستعد لضرب القطاع رغم الانتخابات

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يستعد لشن حرب جديدة على غزة رغم انطلاق انتخابات الكنيست الـ22.



وقالت الصحيفة إن نتنياهو يحرض على شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة وأجرى مشاورات هاتفية بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت)، من دون مشاركة أي من قادة الأجهزة الأمنية، مثل الجيش والشاباك، وتقرر خلال المشاورات شن عملية العملية العسكرية.



وسعي نتنياهو لإعلان ضم غور الأردن لإسرائيل، بهدف كسب أصوات أكبر عدد ممكن من ناخبي اليمين وقبل الإعلان عن هذه الخطوة، أطلع نتنياهو رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، نداف أرجمان، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي، مئير بن شابات، ومسئولين أمنيين آخرين.



وعاد نتنياهو من أشدود إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وعقد مشاورات مع كوخافي وأرجمان وغيرهما من المسئولين الأمنيين، وقال إنه يريد شن عملية عسكرية واسعة نسبيا، لكن قادة الأجهزة الأمنية عارضوا ذلك، وقالوا إن عملية كهذه تحتاج إلى استعداد واستدعاء قوات احتياط وما إلى ذلك.



وبدأ نتنياهو محادثات هاتفية مع الوزراء أعضاء الكابينيت، وامتنع عن إشراك قادة الأجهزة الأمنية في هذا الاجتماع وقرر الكابينيت ما أراد نتنياهو إقراره، أي العملية العسكرية، من دون أن يستمع الوزراء إلى تقارير أمنية أو لرأي وموقف قادة الأجهزة الأمنية.



وأصدر نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، تعليمات للجيش ببدء الاستعدادات المطلوبة من أجل شن العملية العسكرية.

