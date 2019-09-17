5 مصاف آسيوية تتلقى كامل كميات الخام السعودي في أكتوبر

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن خمس شركات تكرير آسيوية على الأقل منهما شركتان في الهند ستتلقى كامل الكميات المخصصة لها من النفط الخام السعودي، وذلك عقب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.





وقال ثلاثة من المصادر إن شركات تكرير حكومية هندية ستتلقى كامل الكميات من السعودية لشهر أكتوبر.





كما قالت شركتا تكرير أخريان في شمال آسيا إن أرامكو السعودية أخطرتهما بأنه لن يكون هناك تغيير على جدول التحميل في سبتمبر وأكتوبر.



