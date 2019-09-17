30 سنة تأكل جبنة فقط.. سيدة تستغيث بالأطباء لعلاجها من ذلك المرض

لا يمكننا وصفه بالمرض ولكن هي حالة نادرة جدا، فقد عاشت أن آبريال 30 عاما من عمرها تأكل جبن فقط ، حتى أصبح ذلك الطعام يسبب لها الإحراج في أي مكان تذهب إليه.





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن أندريا البالغة من العمر 35 عاما ، تعاني من مرض غريب و هي ان جسمها لا يتقبل أي نوع من الطعام سوى الجبن.





أوضحت آبريال أنها اعتقدت أن ارتباطها بزوجها الحالي منذ 8 سنوات سيقضي على تلك العادة الغائية الغريبة و أنها ستأكل الأطعمة الأخرى معه، بالرغم أنه كان يشجعها على تجربة أنواع آخرى إلا أنها كانت تتقيأ عند عودتها للمنزل.



