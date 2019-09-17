30 سنة تأكل جبنة فقط.. سيدة تستغيث بالأطباء لعلاجها من ذلك المرض

لا يمكننا وصفه بالمرض ولكن هي حالة نادرة جدا، فقد عاشت أن آبريال 30 عاما من عمرها تأكل جبن فقط ، حتى أصبح ذلك الطعام يسبب لها الإحراج في أي مكان تذهب إليه.
حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن أندريا البالغة من العمر 35 عاما ، تعاني من مرض غريب و هي ان جسمها لا يتقبل أي نوع من الطعام سوى الجبن.
أوضحت آبريال أنها اعتقدت أن ارتباطها بزوجها الحالي منذ 8 سنوات سيقضي على تلك العادة الغائية الغريبة و أنها ستأكل الأطعمة الأخرى معه، بالرغم أنه كان يشجعها على تجربة أنواع آخرى إلا أنها كانت تتقيأ عند عودتها للمنزل.
توضح السيدة الثلالثينية أنها لا تحب تناول الجبن أمام طفلتيها حتى لا يقلدوها و يدمنون الجبن ، فهي تحاول علاج نفسها بشتى الطرق و لكن فشلت واستغاثت بالأطباء لإيجاد حلول لتلك المشكلة ، حيث أنمها عندما تأكل أي نوع آخر غير الجبن تشعر أن جسدها يرفضه و ترتعش وتبدأ في الغثيان.