ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام حسن ولا إيهاب جلال.. من هو مدرب منتخب مصر القادم؟

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
حسام حسن وإيهاب جلال
حسام حسن وإيهاب جلال
محمد السعيد
ساعات قليلة، ويرفع الستار على اسم المدير الفني لمنتخب مصر، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل عن الفراعنة عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الافريقية الماضية.

5 مرشحين لتدريب منتخب مصر:

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مؤقتا، كشف عن وجود 5 مرشحين لـ تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة وهم، حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال وأحمد حسام ميدو.

من هو مدرب منتخب مصر الجديد:

ترددت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، عن اقتراب حسام حسن مدرب سموحة الحالي من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، إلا أن فرج عامر رئيس نادي سموحة أكد أن حسام حسن متواجد في إسكندرية، ولم يجتمع مع اتحاد كرة القدم ولم يحدث اي اتصال بينه وبين اي مسئول في اتحاد كرة القدم" .

وعلم "صدى البلد" ، أن اتحاد الكرة أنهى اتفاقه مع إيهاب جلال بعدما تم الاتفاق على تواجد الثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كمال ضمن الجهاز الفنى الجديد للفراعنة، وتبقى خطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمى عن تولى إيهاب جلال، وهو الاتفاق على بقية الجهاز "المدرب العام ومدير المنتخب.

وطالب إيهاب جلال بوضع خارطة طريق وديات المنتخب الوطنى بالكامل خلال الفترة المقبلة، وتمسك بإقامة معسكر مغلق كل فترة خاصة بالتوقف الدولى ويتم استدعاء جميع اللاعبين سواء المحترفين أو لاعبى الأهلى والزمالك دون استثناء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحسم تولى حسن شحاتة وميدو تدريب منتخب مصر

إبراهيم حسن يتحدث لأول مرة عن تدريب منتخب مصر.. ويختار الأنسب

مواجهات أفريقيا تؤجل تنصيب مدرب المنتخب.. واتحاد الكرة يستقر على هذا الاسم

انفراجة كبيرة فى مفاوضات اتحاد الكرة مع ايهاب جلال لتدريب منتخب مصر

3 ملايين جنيه تفصل تولي إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر.. تفاصيل

الاتفاق تم.. ماذا ينقص إعلان إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر ؟

ترشيحاتنا

شاهد.. فتاة إسرائيلية تغني لـ مصر.. فماذا قالت؟

تعليق غير متوقع.. أحلام ترد على أصالة بعد أزمة الـ بلوك

الأب السفاح.. قتل زوجته وأطفاله الـ4 وخزن جثثهم بالمنزل أسبوعا.. صور

فرصة جديدة للحياة.. مادة مذهلة تعالج أمراض القلب بشكل نهائي

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

النواب يرد على استبعاد أصحاب المعاشات من دعم التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت