حسام حسن ولا إيهاب جلال.. من هو مدرب منتخب مصر القادم؟

ساعات قليلة، ويرفع الستار على اسم المدير الفني لمنتخب مصر، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل عن الفراعنة عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الافريقية الماضية.



5 مرشحين لتدريب منتخب مصر:



وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مؤقتا، كشف عن وجود 5 مرشحين لـ تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة وهم، حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال وأحمد حسام ميدو.



من هو مدرب منتخب مصر الجديد:



ترددت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، عن اقتراب حسام حسن مدرب سموحة الحالي من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، إلا أن فرج عامر رئيس نادي سموحة أكد أن حسام حسن متواجد في إسكندرية، ولم يجتمع مع اتحاد كرة القدم ولم يحدث اي اتصال بينه وبين اي مسئول في اتحاد كرة القدم" .



وعلم "صدى البلد" ، أن اتحاد الكرة أنهى اتفاقه مع إيهاب جلال بعدما تم الاتفاق على تواجد الثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كمال ضمن الجهاز الفنى الجديد للفراعنة، وتبقى خطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمى عن تولى إيهاب جلال، وهو الاتفاق على بقية الجهاز "المدرب العام ومدير المنتخب.



وطالب إيهاب جلال بوضع خارطة طريق وديات المنتخب الوطنى بالكامل خلال الفترة المقبلة، وتمسك بإقامة معسكر مغلق كل فترة خاصة بالتوقف الدولى ويتم استدعاء جميع اللاعبين سواء المحترفين أو لاعبى الأهلى والزمالك دون استثناء.

