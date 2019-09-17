ضبط مشرف معمارى يزور المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بتزوير وترويج المحررات الرسمية.



وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مشرف معمارى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعثر بحوزته على 12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من شهادات الخبرة خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من طلبات التحويل خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من نماذج قيد ميلاد خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من عقود إيجار أملاك خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من نماذج قرار إجازة مرضية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من الأوراق البيضاء ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجهات الحكومية.



بمواجهه المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى وحيازته المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على المواطنين.