حجازي متقال يكشف عن المطربين الشعبيين المفضلين لديه

أكد الفنان حجازي متقال أن هناك عددا من المطربين الشعبيين الذين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم في الفترة الأخيرة من خلال الأعمال التي يقدمونها.



وقال حجازى متقال في تصريح لـ "صدى البلد": جميع المطربات الموجودات على الساحة متميزات، سواء أمينة أو بوسى، فكل منهن استطاعت إثبات نفسها وفرض حضورها ولها مستمعيها.



وأضاف أن المطربين أيضا مميزون على سبيل المثال سعد الصغير ومحمود الليثى وقبلهما عبدالباسط حمودة وشعبان عبدالرحيم، وأحمد شيبة فهو صاحب صوت وحضور وكاريزما خاصة، منوها بأن مطربة كبيرة بحجم لطيفة قدمت معه دويتو.



من ناحية أخرى طرح حجازى متقال ألبوم " طعم التوت " والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.