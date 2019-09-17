إجراءات احترازية ورفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع مدن ومراكز محافظة مطروح لمواجهة السيول .. اجتماعات دورية وتوزيع المهام علي المديريات واقصى العقوبة للمتقاعسين

- إجراءات احترازية بمطروح لمواجهة السيول

- عقد اجتماعات دورية وتوزيع المهام على المديريات - تجهيز واصطفاف المعدات لمواجهة السيول - رفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع مدن ومراكز المحافظة





تشهد محافظة مطروح استعدادات مكثفة لمواجهة السيول خاصة بعد تحذيرات الأرصاد الجوية عن احتمال تساقط كميات كبيرة من مياه الأمطار.





وشهدت المحافظة عقد العديد من الاجتماعات التنفيذية لبحث الاستعداد لمواجهة السيول مع توزيع المهام علي مجالس المدن والمديريات الخدمية وإدارات الديوان العام لقيام كل شخص بدوره .





ووجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، جميع رؤساء المدن بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد والتأهب استعدادا لموسم الشتاء مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أى حادث ، مع مراجعة جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات سحب المياه واحالة اى حالة تقاعس للتحقيق فورا.





كما وجه بمتابعة تجهيز غرفة عمليات بكل مدينة من المدن الثمانية والتأكد من صلاحية أجهزة الاتصالات ، وتأمين توافر السلع التموينية واستكمال الاحتياطي اللازم للمدينة ، مع استعداد المستشفيات من الأطباء والادوية والمستلزمات الطبية والأمصال بالإضافة الى تحديد نقاط الإغاثة وأماكن الإيواء وعمل خطة لها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.





وشدد محافظ مطروح على توجيه أقصى عقوبة للمتقاعسين عن عملهم، مع الاستعداد لتقديم أوجه الدعم لجميع القطاعات للاطمئنان على جاهزيتها لمواجهة الطوارئ.





من ناحية أخرى شهد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن محافظ مطروح واللواء محمد محمود أنيس السكرتير العام المساعد عرض تجربة عملية لاصطفاف معدات وأجهزة محافظة مطروح المشاركة في الاستعداد المبكر لمواجهة السيول ومدى جاهزيتها والذى نظمته الادارة العامة للازمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المشاركة وذلك بالمناطق المتوقعة بوادى تويوع واسماعيل غرب منطقة الكيلو 4 بمرسي مطروح .





وتم خلال العرض اصطفاف نماذج من السيارات المشاركة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة مرسى مطروح و الحماية المدنية والاطفاء مع وجود زوارق مائية وسيارات الاسعاف و شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وأتوبيسات مشروع نقل الركاب واللودرات والاوناش ، والحفارات وسيارات الكنس وتجميع القمامة ، بالإضافة إلي سيارة مواجهة السيول و التى لها القدرة على سحب وضخ المياه لمسافات تصل إلى 6٠٠ متر .



