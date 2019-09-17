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أخبار العالم

فضيحة بالفيديو على شواطئ إسرائيل خلال انتخابات الكنيست 22

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:17 م
فضيحة بالفيديو على
فضيحة بالفيديو على شواطئ إسرائيل
سمر صالح
نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر قيام مرشحين بـ انتخابات الكنيست الـ 22 بفضيحة على شواطئ إسرائيل.

وأقدم كل من أيليت شاكيد، زعيمة تحالف "يمينا" المكون من عدة أحزاب يمينية متطرفة، ووزيرة القضاء السابقة، وقطب حزب "كاحول لافان" يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، على الذهاب للشواطئ لملاحقة الإسرائيليين وإقناعهم بالمشاركة في انتخابات الكنيست الـ 22، والذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت لحزبهما وذلك بعد انتكاسات الانتخابات ووصول نسبة التصويت لـ15% فى أول أيام الانتخابات.

وظهرت شاكيد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر" بعد صعودها على منصة الإنقاذ على الشاطئ، متحدثة للإسرائيليين على البحر، قائلة: "أصدقائي وصديقاتي، أنا أيليت شاكيد، أود منكم الذهاب للمشاركة في الانتخابات والتصويت لحزب يمينا في أي وقت، فما زال هناك متسع من الوقت".

ولم يختلف حال يائير لابيد الرئيس المشترك لحزب "كاحول لافان" الذي لاحق المتنزهين على الشواطئ اللامبالين بالانتخابات، متحدثًا معهم في محاولة لإقناعهم بالذهاب لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لصالح حزبه.

وانطلقت انتخابات الكنيست الـ 22، صباح اليوم الثلاثاء في مختلف أنحاء إسرائيل، وتشتد فيها المنافسة بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ومنافسه الجنرال بيني جانتس رئيس الأركان الأسبق.




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