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منوعات

شاهد.. منطاد يصطدم بشجرة حديقة منزلية بعد انجرافه في الهواء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
أحمد شريف
اصطدم منطاد ضخم بشجرة، أمام حديقة منزلية بعد خروجه عن السيطرة، حيث حاول ثلاث من المارة تثبيت المنطاد على الأرض.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، شوهد المنطاد الضخم وهو ينجرف بالقرب من اشارة مرور قبل أن يندفع نحو شجرة بالوجهة الأمامية لحديقة منزل بولاية "أريزونا" الأمريكية.

وصور الحادث من قبل مسافر كان على متن سيارة ، حين كان ينجرف المنطاد في السماء.

ويبين الفيديو سيدتين و رجلا يركضون نحو المنطاد محاولين إيقافه وتثبيته على الأرض قبل اصطدامه بشجرة.

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