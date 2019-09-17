السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية فرنسا بقصر الاتحادية بالقاهرة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن اللقاء تطرق إلى بحث التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.