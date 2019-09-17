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أخبار البلد

السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية فرنسا بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن اللقاء تطرق إلى بحث التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.
السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية
السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية
السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية

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